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"Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші Гроші".
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" купив софт за майже 2 мільйони євро
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:52
эффективность персонала можно поднять, если повысить ему зарплату на 1.97 млн. евро (имею в виду не топов, а все звенья снизу), но это никому не интересно.... лучше купить софт, который поможет заставлять людей работать за копейки, а себе откатим с этого софта и премию выпишем.... по-украински )
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Tamagoch
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:29
Tamagoch написав:
эффективность персонала можно поднять, если повысить ему зарплату на 1.97 млн. евро (имею в виду не топов, а все звенья снизу), но это никому не интересно.... лучше купить софт, который поможет заставлять людей работать за копейки, а себе откатим с этого софта и премию выпишем.... по-украински )
Куда им выше зарплату?
Скоро будет украинский "газпром", с уборщицами на ламборджини.
Даже если повысить им зарплату - они газа больше добудут? Или тупо повысят тарифы?
Украина - богатая страна!
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:50
Tamagoch написав:
эффективность персонала можно поднять, если
В случае полностью бесполезной прокладки "Нафтогаз", эффективность ее можно поднять только путем ликвидации "Нафтогаза".
Разве что, оставить на бумаге как юрлицо и с директором на минималке - для судов с рф. Не более того
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
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EKO
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:07
EKO написав: Tamagoch написав:
эффективность персонала можно поднять, если
В случае полностью бесполезной прокладки "Нафтогаз", эффективность ее можно поднять только путем ликвидации "Нафтогаза".
Разве что, оставить на бумаге как юрлицо и с директором на минималке - для судов с рф. Не более того
Эффектовность можно поднять, если лишить тебя права голоса на выборах
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lauder7
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:08
Вкладчик1234 написав: Tamagoch написав:
эффективность персонала можно поднять, если повысить ему зарплату на 1.97 млн. евро (имею в виду не топов, а все звенья снизу), но это никому не интересно.... лучше купить софт, который поможет заставлять людей работать за копейки, а себе откатим с этого софта и премию выпишем.... по-украински )
Куда им выше зарплату?
Скоро будет украинский "газпром", с уборщицами на ламборджини.
Даже если повысить им зарплату - они газа больше добудут? Или тупо повысят тарифы?
Безуспешно претендовал на должность уборщицы?
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lauder7
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:09
Пусть купят еще на 2 млн. Я за.
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lauder7
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:13
Tamagoch написав:
эффективность персонала можно поднять, если повысить ему зарплату на 1.97 млн. евро (имею в виду не топов, а все звенья снизу), но это никому не интересно.... лучше купить софт, который поможет заставлять людей работать за копейки, а себе откатим с этого софта и премию выпишем.... по-украински )
Так все верно, если все делать по классике жанра. Называется это автоматизация, роботизация, машинное обучение, AI. Только работать за копейки они не будут. Их уволят. А про откат это по Фрейду Вы пишите.
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lauder7
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:17
А почему компания британская? Штаб квартира и основана в США...
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egor6508
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Додано: Вів 14 лип, 2020 14:38
lauder7 написав:
Пусть купят еще на 2 млн. Я за.
Я так понял, вы как раз из нафтогаза...
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Конрад Карлович
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