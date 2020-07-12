Найвищі зарплати в Україні роботодавці пропонують у сфері інформаційних технологій.
Дивися повний текст Зарплата – понад 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії в Україні.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 15:10
Зарплата – понад 40 тисяч: найбільш високооплачувані...
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Дивися повний текст Зарплата – понад 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії в Україні.
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:10
.Net-програміст – у середньому 55 000 грн;
C# програміст – 41 000 грн;
А нічого ще це майже одне і теж, а різниця в зарплаті 34%. :)
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:31
Самые высокооплачиваемые - иностранные представители колониальной администрации в государственных стратегических предприятиях, которые часто "руководят" без присутствия в Украине
Украина - богатая страна!
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