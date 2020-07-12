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Зарплата – понад 40 тисяч:
найбільш високооплачувані...

Зарплата – понад 40 тисяч: найбільш високооплачувані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:10

Зарплата – понад 40 тисяч: найбільш високооплачувані...

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Найвищі зарплати в Україні роботодавці пропонують у сфері інформаційних технологій.

Дивися повний текст Зарплата – понад 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:10

.Net-програміст – у середньому 55 000 грн;
C# програміст – 41 000 грн;
А нічого ще це майже одне і теж, а різниця в зарплаті 34%. :)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:29

andrijk777, видать, ".Net-програміст" - это тот, который сам .NET рантайм разрабатывает. Для такой работы, конечно, неполных два килодоллара - это маловато, но спишем на кризис.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:03

  moveton написав:andrijk777, видать, ".Net-програміст" - это тот, который сам .NET рантайм разрабатывает. Для такой работы, конечно, неполных два килодоллара - это маловато, но спишем на кризис.

А я думаю різниця просто в описі вакансії. .net пишуть більш "продвинуті" роботодавці + "зза кордону". А C# пишуть менш "продвинуті" + вакансії для джунів.
andrijk777
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