RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Імпорт газу Україною з
Європи перевищив рекордні...

Імпорт газу Україною з Європи перевищив рекордні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:46

Імпорт газу Україною з Європи перевищив рекордні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон в Facebook.

Дивися повний текст Імпорт газу Україною з Європи перевищив рекордні показники 2014 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89232
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:47

Ключевые слова "виртуальные точки реверса".... Т.е. реально газ из России. И непонятна радость этого товарища - он видимо слегка чудаковат.... Радоваться , что покупаем газ втридорога, да еще в бОльших объемах чем в 2014 хотя реально поставщик не изменился. ну безумец какой-то
svetoch-10
 
Повідомлень: 366
З нами з: 21.12.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Forum, Giroi, Igorten і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок газу не змінить принцип ціноутворення "хаб плюс...
R2 » П'ят 03 лип, 2020 07:23
2 92
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 08:46
sena_2008atp
Як зміниться ціна на доставку газу в різних областях... 1, 2
R2 » Сер 24 чер, 2020 19:44
13 973
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 10:22
_hunter
Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: чи... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Нед 21 чер, 2020 15:31
49 5354
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 15:59
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.