Про це повідомив глава ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон в Facebook.
Дивися повний текст Імпорт газу Україною з Європи перевищив рекордні показники 2014 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:46
Імпорт газу Україною з Європи перевищив рекордні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпорт газу Україною з Європи перевищив рекордні показники 2014 року.
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:47
Ключевые слова "виртуальные точки реверса".... Т.е. реально газ из России. И непонятна радость этого товарища - он видимо слегка чудаковат.... Радоваться , что покупаем газ втридорога, да еще в бОльших объемах чем в 2014 хотя реально поставщик не изменился. ну безумец какой-то
|