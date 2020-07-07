Американський виробник електромобілів Tesla "дуже близька" до презентації технології 5 рівня для безпілотних автомобілів.
Дивися повний текст Маск: Tesla \"дуже близька\" до презентації революційної технології для безпілотних авто.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:52
Маск: Tesla "дуже близька" до презентації революційної...
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Дивися повний текст Маск: Tesla \"дуже близька\" до презентації революційної технології для безпілотних авто.
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