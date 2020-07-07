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Маск: Tesla "дуже близька" до
презентації революційної...

Маск: Tesla "дуже близька" до презентації революційної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:52

Маск: Tesla "дуже близька" до презентації революційної...

Пропонуємо до обговорення:
Американський виробник електромобілів Tesla "дуже близька" до презентації технології 5 рівня для безпілотних автомобілів.

Дивися повний текст Маск: Tesla \"дуже близька\" до презентації революційної технології для безпілотних авто.
R2
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