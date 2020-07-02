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Коломойський подав чотири заяви до суду на Порошенка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:55
Пропонуємо до обговорення:
Олігарх і колишній власник «ПриватБанку» Ігор Коломойський подав чотири позови на експрезидента Петра Порошенка. Про це на брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.
Дивися повний текст Коломойський подав чотири заяви до суду на Порошенка
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:56
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