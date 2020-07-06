Цього року на медичну галузь буде додатково виділено 1,26 млрд грн.
Дивися повний текст У МОЗ планують з 1 вересня підвищити зарплати медикам.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:07
У МОЗ планують з 1 вересня підвищити зарплати медикам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ планують з 1 вересня підвищити зарплати медикам.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:07
20 років копирсання у чужій крові, гною, гімні. За 200 "еврів"на місяць. Заради кого, чого, навіщо?..
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