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У МОЗ планують з 1 вересня
підвищити зарплати медикам

У МОЗ планують з 1 вересня підвищити зарплати медикам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:07

У МОЗ планують з 1 вересня підвищити зарплати медикам

Пропонуємо до обговорення:
Цього року на медичну галузь буде додатково виділено 1,26 млрд грн.

Дивися повний текст У МОЗ планують з 1 вересня підвищити зарплати медикам.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:07

20 років копирсання у чужій крові, гною, гімні. За 200 "еврів"на місяць. Заради кого, чого, навіщо?..
si_raichuk
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:37

si_raichuk Ну как бы нужно взглянуть на обе стороны медали. За последние год-два я многократно обращался. И по факту оставил немало денег на прописанные процедуры, анализы, снимки при этом без какого либо результата. Хотя есть идейные, за "благодарность" делают свою работу, но это единицы.
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