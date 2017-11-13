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З українських авіакомпаній стягуватимуть податки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:35
Пропонуємо до обговорення:
Нардепи підтримали законопроєкт №2424.
Дивися повний текст З українських авіакомпаній стягуватимуть податки за кожного пасажира у літаку
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:36
еще налог на перевозку велосипедом введите...
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