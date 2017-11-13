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З українських авіакомпаній
стягуватимуть податки за...

З українських авіакомпаній стягуватимуть податки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:35

З українських авіакомпаній стягуватимуть податки за...

Пропонуємо до обговорення:
Нардепи підтримали законопроєкт №2424.

Дивися повний текст З українських авіакомпаній стягуватимуть податки за кожного пасажира у літаку.
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Не понятно,почему не взимается сбор с высших должностных лиц и делегацийЭто,что самая малообеспеченная прослойка в обществе?ПОЗОР.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:42

  sena_2008atp написав:Не понятно,почему не взимается сбор с высших должностных лиц и делегацийЭто,что самая малообеспеченная прослойка в обществе?ПОЗОР.

Ну так их меньше чем остальных баранов, да и смысл они же не со своего и семейного бюджета платят, а гос. бюджет дерибанят, а туда идет с карманов баранов. Проще уже кастрировать или утилизировать высших должностных лиц что б не размножались, глядишь и в казне деньги начнут появляться.
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