Нардепи підтримали законопроєкт №2424.
Дивися повний текст З українських авіакомпаній стягуватимуть податки за кожного пасажира у літаку.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:35
З українських авіакомпаній стягуватимуть податки за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З українських авіакомпаній стягуватимуть податки за кожного пасажира у літаку.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:05
Не понятно,почему не взимается сбор с высших должностных лиц и делегацийЭто,что самая малообеспеченная прослойка в обществе?ПОЗОР.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:42
Ну так их меньше чем остальных баранов, да и смысл они же не со своего и семейного бюджета платят, а гос. бюджет дерибанят, а туда идет с карманов баранов. Проще уже кастрировать или утилизировать высших должностных лиц что б не размножались, глядишь и в казне деньги начнут появляться.
Додано: Вів 14 лип, 2020 07:48
Меня давно раздражает, когда внутренние украинские налоги и акцизы номинируют в иностранной валюте.
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:19
В Украину и так мало кто залетает, а после такого глобального авиа-кризиса вообще мало кто на рынке останется в мире.
Зато эти бараны под названием депутаты от СН решили единственным известным им способом наполнить бюджет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:47
Чому не введуть податок на повітря? Це особливо актуально в літаку, де на його очищення, підігрів, кондиціювання дійсно витрачають кошти
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