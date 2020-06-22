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Франція виділить 64 мільйони
євро на водопостачання...

Франція виділить 64 мільйони євро на водопостачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:10

Франція виділить 64 мільйони євро на водопостачання...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Франції надає Україні пільговий кредит в розмірі 64 млн євро на будівництво станції постачання питної води в Маріуполі.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:10

"проведене необхідні дослідження, де саме і як саме брати і забезпечувати питну воду для міста" хіба для цього треба кредити французів?
5kopiyok
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