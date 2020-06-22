Уряд Франції надає Україні пільговий кредит в розмірі 64 млн євро на будівництво станції постачання питної води в Маріуполі.
Дивися повний текст Франція виділить 64 мільйони євро на водопостачання Маріуполя.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:10
Франція виділить 64 мільйони євро на водопостачання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Франція виділить 64 мільйони євро на водопостачання Маріуполя.
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:10
"проведене необхідні дослідження, де саме і як саме брати і забезпечувати питну воду для міста" хіба для цього треба кредити французів?
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