Інвестиційні перспективи є у українського автомобілебудування, сфери ІТ, фармацевтики.
Дивися повний текст У українського автомобілебудування є інвестиційні перспективи - Петрашко.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:59
У українського автомобілебудування є інвестиційні...
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Дивися повний текст У українського автомобілебудування є інвестиційні перспективи - Петрашко.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:34
Як для кого -- для того, хто державний інноваційний фонд подоїти хоче
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