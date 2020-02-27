Інвестиційні перспективи є у українського автомобілебудування, сфери ІТ, фармацевтики.
Дивися повний текст У українського автомобілебудування є інвестиційні перспективи - Петрашко.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:59
У українського автомобілебудування є інвестиційні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У українського автомобілебудування є інвестиційні перспективи - Петрашко.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:34
Як для кого -- для того, хто державний інноваційний фонд подоїти хоче
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:33
така пропаганда не менш шкідлива ніж будь-яка інша, бо ми це хаваєм и ковтаєм вже 30 років, вже привикли до брехні, а їм того і треба.
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