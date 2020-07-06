Про це повідомляє FinClub.
Дивися повний текст НБУ видав банкам ще 5 мільярдів \"довгого\" рефінансу.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:02
НБУ видав банкам ще 5 мільярдів "довгого" рефінансу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ видав банкам ще 5 мільярдів \"довгого\" рефінансу.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:02
Переганяють резерви в державний борг (ОВДП), рашка колись за це поплатилась свого часу.
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