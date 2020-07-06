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НБУ видав банкам ще 5
мільярдів "довгого" рефінансу

НБУ видав банкам ще 5 мільярдів "довгого" рефінансу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:02

НБУ видав банкам ще 5 мільярдів "довгого" рефінансу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє FinClub.

Дивися повний текст НБУ видав банкам ще 5 мільярдів \"довгого\" рефінансу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:02

Переганяють резерви в державний борг (ОВДП), рашка колись за це поплатилась свого часу.
svyatoslav_hromyak
 
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