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Посягання на автономію НБУ послабить настрій іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в матеріалах огляду Credit Outlook від аналітиків міжнародного рейтингового агентства Moody's.
Дивися повний текст Посягання на автономію НБУ послабить настрій іноземних інвесторів - Moody's
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