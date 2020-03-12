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Посягання на автономію НБУ
послабить настрій іноземних...

Посягання на автономію НБУ послабить настрій іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:18

Посягання на автономію НБУ послабить настрій іноземних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в матеріалах огляду Credit Outlook від аналітиків міжнародного рейтингового агентства Moody's.

Дивися повний текст Посягання на автономію НБУ послабить настрій іноземних інвесторів - Moody's.
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