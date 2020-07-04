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Yamaha представила електровелосипед Civante (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:19
Пропонуємо до обговорення:
Максимальна швидкість педальника обмежена позначкою 45 км/год.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:19
Запас хода не указан
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