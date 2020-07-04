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Yamaha представила
електровелосипед Civante (фото)

Yamaha представила електровелосипед Civante (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:19

Yamaha представила електровелосипед Civante (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Максимальна швидкість педальника обмежена позначкою 45 км/год.

Дивися повний текст Yamaha представила електровелосипед Civante (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:19

Запас хода не указан
dneese
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 01:00

  dneese написав:Запас хода не указан

Запас ходу - поки вистачить сил крутити педалі. У статті ж написано, що чисто на батареї він не їде.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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