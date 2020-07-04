Максимальна швидкість педальника обмежена позначкою 45 км/год.
Дивися повний текст Yamaha представила електровелосипед Civante (фото).
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:19
Yamaha представила електровелосипед Civante (фото)
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Дивися повний текст Yamaha представила електровелосипед Civante (фото).
Додано: Вів 14 лип, 2020 01:00
Запас ходу - поки вистачить сил крутити педалі. У статті ж написано, що чисто на батареї він не їде.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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