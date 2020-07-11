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Середній розмір пенсій
зріс після підвищення...

Середній розмір пенсій зріс після підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:21

Середній розмір пенсій зріс після підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір виплат різним категоріям пенсіонерів.

Дивися повний текст Середній розмір пенсій зріс після підвищення прожиткового мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:21

Я отримувала пенсію в розмірі 1759грн.З 1липня мені не добавили даже 1грн.
simona222
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