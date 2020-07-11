Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір виплат різним категоріям пенсіонерів.
Дивися повний текст Середній розмір пенсій зріс після підвищення прожиткового мінімуму.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:21
Середній розмір пенсій зріс після підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середній розмір пенсій зріс після підвищення прожиткового мінімуму.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:21
Я отримувала пенсію в розмірі 1759грн.З 1липня мені не добавили даже 1грн.
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