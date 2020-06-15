У коментарі колишній банкір пригадала слова українського гаранта, сказані ним напередодні виборів на публічних дебатах.
Дивися повний текст Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну гривню.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:30
Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну гривню.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:30
Просто потрібно памятати про ефект храповика -- ціни ніхто назад не опускає -- якщо не втримали курс -- не потрібно його назад коригувати. Але в даному випадку краще його тримати -- тоді і відсотки по іпотеці будуть низькі і виробництво буде розвиватись (а не спекулянти, які наживаються на різких коливаннях). Ще б Гонтарєва виконувала те що каже, а то інфайдами займались на користь банків пороха.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:37
Re: Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну.
Лучше б сидела и не ...
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:41
Re: Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну.
ну Лерка то понимала что делала когда курс обваливала и раскручивала инфляцию...а от Вован не понимает, начав обваливать гривну он ее на 30 не остановит в наших то реалиях.. а что ему делать года станет так .. в бюджете по 30 заложено а его стараниями под 40+ обвалили?? А ведь так и будет...
Додано: Пон 13 лип, 2020 23:01
Лера и Ко вложились в грн ОВДП....и если курс вверх на 30, то они не откупят зелень после погашения облигаций. Вот и истерика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 00:38
Додано: Вів 14 лип, 2020 00:47
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Додано: Вів 14 лип, 2020 00:55
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Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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