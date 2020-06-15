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Гонтарєва розкритикувала
Зеленського за скарги на міцну...

Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну...
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:30

Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну...

Пропонуємо до обговорення:
У коментарі колишній банкір пригадала слова українського гаранта, сказані ним напередодні виборів на публічних дебатах.

Дивися повний текст Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну гривню.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:30

Просто потрібно памятати про ефект храповика -- ціни ніхто назад не опускає -- якщо не втримали курс -- не потрібно його назад коригувати. Але в даному випадку краще його тримати -- тоді і відсотки по іпотеці будуть низькі і виробництво буде розвиватись (а не спекулянти, які наживаються на різких коливаннях). Ще б Гонтарєва виконувала те що каже, а то інфайдами займались на користь банків пороха.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:37

Re: Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну.

Лучше б сидела и не ...
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:41

Re: Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну.

  svyatoslav_hromyak написав:Ще б Гонтарєва виконувала те що каже, а то інфайдами займались на користь банків пороха.
ну Лерка то понимала что делала когда курс обваливала и раскручивала инфляцию...а от Вован не понимает, начав обваливать гривну он ее на 30 не остановит в наших то реалиях.. а что ему делать года станет так .. в бюджете по 30 заложено а его стараниями под 40+ обвалили?? А ведь так и будет...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:01

Лера и Ко вложились в грн ОВДП....и если курс вверх на 30, то они не откупят зелень после погашения облигаций. Вот и истерика.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:38

  lov2108 написав:Лера и Ко вложились в грн ОВДП....и если курс вверх на 30, то они не откупят зелень после погашения облигаций. Вот и истерика.

Когда покупали вместе в очереди стояли ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:41

за клоуна проголосовали. Получайте голодомор и разруху
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:47

  proftpd66 написав:за клоуна проголосовали. Получайте голодомор и разруху

«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:55

  Джон написав: ну Лерка то понимала что делала когда курс обваливала и раскручивала инфляцию...а от Вован не понимает, начав обваливать гривну он ее на 30 не остановит в наших то реалиях.. а что ему делать года станет так ..

Є універсальний і вже випробуваний варіант: чемодан, вертоліт, Ростов.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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