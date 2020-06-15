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Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:24
Странно , Гонтарева (по бедности ) живет в Лондоне . Зачем же вмешиваться в дела наши многогрешные ? Личный интерес , здесь бизнес ?
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olgakosuk
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