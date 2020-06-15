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Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:24
Странно , Гонтарева (по бедности ) живет в Лондоне . Зачем же вмешиваться в дела наши многогрешные ? Личный интерес , здесь бизнес ?
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olgakosuk
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:49
Українець написав:
Чому та особь щось вякає з Лондона, а не сидить ???
Тому що тобі до цієї "особі" як до Марсу рачки.
Все що можеш - це засмічувати форум, а її слухают люди, яки в світі приймають рішення.
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komp
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:02
Что вы де*** ботовские раскудахтались?! Гонтарева обвалила курс из-за эмиссии в 150 млрд, чтобы закрыть коломойшевскую дыру в ПриватБанке!!! Этот клоун опять слушает коломойшу, интеллекта меньше чему неандертальца. Ждите не гривну, а туалетную бумагу.
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intrastranger
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