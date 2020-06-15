|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:24
Странно , Гонтарева (по бедности ) живет в Лондоне . Зачем же вмешиваться в дела наши многогрешные ? Личный интерес , здесь бизнес ?
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:49
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:02
Что вы де*** ботовские раскудахтались?! Гонтарева обвалила курс из-за эмиссии в 150 млрд, чтобы закрыть коломойшевскую дыру в ПриватБанке!!! Этот клоун опять слушает коломойшу, интеллекта меньше чему неандертальца. Ждите не гривну, а туалетную бумагу.
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:43
Re: Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну.
В прошлом году, когда курс гривны повышался из-за притока спекулятивного капитала (ОВГЗ в валюте), здесь в комментариях писали, что когда спекулятивный капитал будет выходить из Украины, надо будет приопустить гривну, чтобы меньше долларов/евро ушло из страны. Сейчас усилился тренд выведения валюты нерезидентами, отсюда и разговоры о необходимости приопустить курс гривны.
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:20
а, кто такое Гонтарева, и какое она имеет отношение к .... сидя в Лондоне ???
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:23
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:05
Хватает укрворья разного пошиба. Страна сидит на валютных инъекциях и распиле, как наркоман и ждет чуда.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:10
Re: Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну.
Скільки ботів прокинулось, нагадує 2014-2018.
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:41
Тогда многие поумнели, но есть и клинические случаи.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|