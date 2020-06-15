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Гонтарєва розкритикувала
Зеленського за скарги на міцну...

Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:45

ахаха, молчала бы уже со свого Лондона!))
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:25

Гонтарева обкурилась и не понимает, что такое процентное соотношение и 30 от 27ми, и 40 от 8.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:30

Какое у нас офигительное количество экспертов в банковском деле!!! Причем, не просто в банковском деле, а именно в рулении банковской системой на уровне государства.
Это просто удивительно :)))

ЗЫ. Ну и да, там, в Лондоне, одни идиоты сидят, раз уж Гонтарева им преподает. Только вот тут истинные ыксперды.
alt402
 
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