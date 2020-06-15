Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:25
Гонтарева обкурилась и не понимает, что такое процентное соотношение и 30 от 27ми, и 40 от 8.
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:30
Какое у нас офигительное количество экспертов в банковском деле!!! Причем, не просто в банковском деле, а именно в рулении банковской системой на уровне государства.
Это просто удивительно :)))
ЗЫ. Ну и да, там, в Лондоне, одни идиоты сидят, раз уж Гонтарева им преподает. Только вот тут истинные ыксперды.
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