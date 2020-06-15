Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:25
Гонтарева обкурилась и не понимает, что такое процентное соотношение и 30 от 27ми, и 40 от 8.
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:30
Какое у нас офигительное количество экспертов в банковском деле!!! Причем, не просто в банковском деле, а именно в рулении банковской системой на уровне государства.
Это просто удивительно :)))
ЗЫ. Ну и да, там, в Лондоне, одни идиоты сидят, раз уж Гонтарева им преподает. Только вот тут истинные ыксперды.
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:55
А жто не опасно? Для лондонской финансовой системы
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:31
Наверное, опасно. Ведь истинные ыксперды тут на форуме сидят, а они там Гонтареву слушают
Вот только почему-то это у нас гривна собирается провалиться, а не их фунт стерлингов.
Но это ничего не значит, главное слушать ыкспердов на форумах!
ЗЫ. Там, кстати, еще и Роттердам+ на подходе. На эту тему тоже ыкспердов просто немеряно, но почему-то без Р+ ничего не работает. Вернее работает, но через одно место. Но любой ыксперд разъяснит, сколько кому занесли на эту формулу.
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:51
Так она ж сама рванула еще при ейном покровителе.Может вернетсмя..Заживем
Додано: Сер 15 лип, 2020 00:32
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|