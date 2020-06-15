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Гонтарєва розкритикувала
Зеленського за скарги на міцну...

Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:25

Гонтарева обкурилась и не понимает, что такое процентное соотношение и 30 от 27ми, и 40 от 8.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:30

Какое у нас офигительное количество экспертов в банковском деле!!! Причем, не просто в банковском деле, а именно в рулении банковской системой на уровне государства.
Это просто удивительно :)))

ЗЫ. Ну и да, там, в Лондоне, одни идиоты сидят, раз уж Гонтарева им преподает. Только вот тут истинные ыксперды.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:55

  alt402 написав:Какое у нас офигительное количество экспертов в банковском деле!!! Причем, не просто в банковском деле, а именно в рулении банковской системой на уровне государства.
Это просто удивительно :)))

ЗЫ. Ну и да, там, в Лондоне, одни идиоты сидят, раз уж Гонтарева им преподает. Только вот тут истинные ыксперды.


А жто не опасно? Для лондонской финансовой системы :D
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:31

  Vladik написав:
  alt402 написав:ЗЫ. Ну и да, там, в Лондоне, одни идиоты сидят, раз уж Гонтарева им преподает. Только вот тут истинные ыксперды.


А жто не опасно? Для лондонской финансовой системы :D

Наверное, опасно. Ведь истинные ыксперды тут на форуме сидят, а они там Гонтареву слушают :D
Вот только почему-то это у нас гривна собирается провалиться, а не их фунт стерлингов.
Но это ничего не значит, главное слушать ыкспердов на форумах! :lol:

ЗЫ. Там, кстати, еще и Роттердам+ на подходе. На эту тему тоже ыкспердов просто немеряно, но почему-то без Р+ ничего не работает. Вернее работает, но через одно место. Но любой ыксперд разъяснит, сколько кому занесли на эту формулу.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:51

  alt402 написав:Наверное, опасно. Ведь истинные ыксперды тут на форуме сидят, а они там Гонтареву слушают :D
Вот только почему-то это у нас гривна собирается провалиться, а не их фунт стерлингов.
Но это ничего не значит, главное слушать ыкспердов на форумах! :lol:

ЗЫ. Там, кстати, еще и Роттердам+ на подходе. На эту тему тоже ыкспердов просто немеряно, но почему-то без Р+ ничего не работает. Вернее работает, но через одно место. Но любой ыксперд разъяснит, сколько кому занесли на эту формулу.


Так она ж сама рванула еще при ейном покровителе.Может вернетсмя..Заживем :)
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:32

  Марта написав:
  ruvex написав:
  proftpd66 написав:за клоуна проголосовали. Получайте голодомор и разруху

а типа год назад, при пете, было не то же самое ???

ну для тебя из раши да в прошлом году била разруха и в етом будет
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 05:42

  komp написав:
  Українець написав:Чому та особь щось вякає з Лондона, а не сидить ???

Тому що тобі до цієї "особі" як до Марсу рачки.
Все що можеш - це засмічувати форум, а її слухают люди, яки в світі приймають рішення.

Список этих людей озвучите?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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