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Гонтарєва розкритикувала Зеленського за скарги на міцну...
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:25
Гонтарева обкурилась и не понимает, что такое процентное соотношение и 30 от 27ми, и 40 от 8.
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Rainbow
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:30
Какое у нас офигительное количество экспертов в банковском деле!!! Причем, не просто в банковском деле, а именно в рулении банковской системой на уровне государства.
Это просто удивительно :)))
ЗЫ. Ну и да, там, в Лондоне, одни идиоты сидят, раз уж Гонтарева им преподает. Только вот тут истинные ыксперды.
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alt402
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:55
alt402 написав:
Какое у нас офигительное количество экспертов в банковском деле!!! Причем, не просто в банковском деле, а именно в рулении банковской системой на уровне государства.
Это просто удивительно
))
ЗЫ. Ну и да, там, в Лондоне, одни идиоты сидят, раз уж Гонтарева им преподает. Только вот тут истинные ыксперды.
А жто не опасно? Для лондонской финансовой системы
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Vladik
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Додано: Вів 14 лип, 2020 18:31
Vladik написав: alt402 написав:
ЗЫ. Ну и да, там, в Лондоне, одни идиоты сидят, раз уж Гонтарева им преподает. Только вот тут истинные ыксперды.
А жто не опасно? Для лондонской финансовой системы
Наверное, опасно. Ведь истинные ыксперды тут на форуме сидят, а они там Гонтареву слушают
Вот только почему-то это у нас гривна собирается провалиться, а не их фунт стерлингов.
Но это ничего не значит, главное слушать ыкспердов на форумах!
ЗЫ. Там, кстати, еще и Роттердам+ на подходе. На эту тему тоже ыкспердов просто немеряно, но почему-то без Р+ ничего не работает. Вернее работает, но через одно место. Но любой ыксперд разъяснит, сколько кому занесли на эту формулу.
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alt402
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:51
alt402 написав:
Наверное, опасно. Ведь истинные ыксперды тут на форуме сидят, а они там Гонтареву слушают
Вот только почему-то это у нас гривна собирается провалиться, а не их фунт стерлингов.
Но это ничего не значит, главное слушать ыкспердов на форумах!
ЗЫ. Там, кстати, еще и Роттердам+ на подходе. На эту тему тоже ыкспердов просто немеряно, но почему-то без Р+ ничего не работает. Вернее работает, но через одно место. Но любой ыксперд разъяснит, сколько кому занесли на эту формулу.
Так она ж сама рванула еще при ейном покровителе.Может вернетсмя..Заживем
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Vladik
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Додано: Сер 15 лип, 2020 05:42
komp написав: Українець написав:
Чому та особь щось вякає з Лондона, а не сидить ???
Тому що тобі до цієї "особі" як до Марсу рачки.
Все що можеш - це засмічувати форум, а її слухают люди, яки в світі приймають рішення.
Список этих людей озвучите?
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shapo
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Додано: Сер 15 лип, 2020 06:54
komp написав: Українець написав:
Чому та особь щось вякає з Лондона, а не сидить ???
Тому що тобі до цієї "особі" як до Марсу рачки.
Все що можеш - це засмічувати форум, а її слухают люди, яки в світі приймають рішення.
Мені ще дальше. Щоб бути такою аморальною, безпринципною тварюкою треба постаратись. Хоча для таких як Ви подібних це звичний стан
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Українець
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Додано: Сер 15 лип, 2020 07:58
alt402 написав:
Ну и да, там, в Лондоне, одни идиоты сидят, раз уж Гонтарева им преподает.
Вам хоч за це гроші платять?
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Джон
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