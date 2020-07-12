Цей законопроект підтримали 282 депутати, повідомляється на сайті ВР.
Дивися повний текст До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше карати за «п'яне» водіння.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 22:04
До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше карати за «п'яне» водіння.
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:04
Я б поправив заголовок:
Чи всіх українців будуть суворіше карати за «п'яне» водіння?
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