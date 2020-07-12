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До 40 800 гривень штрафу:
українців будуть суворіше...

До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:04

До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше...

Пропонуємо до обговорення:
Цей законопроект підтримали 282 депутати, повідомляється на сайті ВР.

Дивися повний текст До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше карати за «п'яне» водіння.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:04

Я б поправив заголовок:
Чи всіх українців будуть суворіше карати за «п'яне» водіння?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:27

так, на наших теренах це лиш стимул до корупції
providnyk
 
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