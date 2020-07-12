Цей законопроект підтримали 282 депутати, повідомляється на сайті ВР.
Дивися повний текст До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше карати за «п'яне» водіння.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 22:04
До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше карати за «п'яне» водіння.
Додано: Пон 13 лип, 2020 22:04
Я б поправив заголовок:
Чи всіх українців будуть суворіше карати за «п'яне» водіння?
Додано: Вів 14 лип, 2020 00:12
прикольно ужесточили, сейчас: ст. 286-1 - управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического, другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается штрафом от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Додано: Вів 14 лип, 2020 00:19
Re: До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше...
Даже если предположить, что часть пьяных нарушителей будет откупаться, при штрафе 10к плюс год лишения взятка тоже вырастет существенно. А значит для большинства это будет стоп фактором и ситуация с пьяными на дорогах должна улучшиться.
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