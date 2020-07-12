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До 40 800 гривень штрафу:
українців будуть суворіше...

До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:04

До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше...

Пропонуємо до обговорення:
Цей законопроект підтримали 282 депутати, повідомляється на сайті ВР.

Дивися повний текст До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше карати за «п'яне» водіння.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:04

Я б поправив заголовок:
Чи всіх українців будуть суворіше карати за «п'яне» водіння?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:27

так, на наших теренах це лиш стимул до корупції
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:12

прикольно ужесточили, сейчас: ст. 286-1 - управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического, другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается штрафом от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
tovpautov
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:19

Re: До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше...

Даже если предположить, что часть пьяных нарушителей будет откупаться, при штрафе 10к плюс год лишения взятка тоже вырастет существенно. А значит для большинства это будет стоп фактором и ситуация с пьяными на дорогах должна улучшиться.
laao
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:15

..и кто-то реально верит, что после таких "ужесточений" меньше будет трупов на дороге?!..кого они собираются обмануть?!.. 1) при ПЕРВОМ же факте вождения "под шофе" с превышением нормы алкоголя в крови более чем в 2раза - арест до 15 суток, 2) при повторном нарушении - арест от 3х - до 6 месяцев с лишением прав до 3х лет, 3) последующие подобные нарушения - более длительный тюремный срок , лишение прав - на 10лет.. также пора вернуть балловую систему оценки степени нарушений - исчерпал лимит по баллам: лишение прав на 2-3 месяца, пересдача экзаменов по теории-практике.. размер штрафов дифференцировать в зависимости от объема двигателя//индикативной стоимости авто и т.д... пока не погашены предыдущие штрафы - лишать возможности садиться за руль!!... иначе - эта бойня никогда не прекратится!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:44

от доходов нужно штрафовать, причем не только за пьянку. но так как доходы в наших широтах есть у кого-угодно, кроме себя любимого, на дорогах нужно штрафовать от стоимости авто, которая как на ладони в том же Швакке, с принятием какого-то минимума, скажем в 5000евро, до которого действует базовая единая ставка.
antonivs3
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