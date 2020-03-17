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Світлана Якимова: Законопроект
«Про ріелторську...

Світлана Якимова: Законопроект «Про ріелторську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:06

Світлана Якимова: Законопроект «Про ріелторську...

Пропонуємо до обговорення:
Ініціатива несе небезпеку як основним учасникам ринку, так і громадянам, які не планують купувати/продавати нерухомість.

Дивися повний текст Світлана Якимова: Законопроект «Про ріелторську діяльність». Годівниця, прокладка, небезпека для споживача?.
R2
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