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Світлана Якимова: Законопроект «Про ріелторську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 лип, 2020 23:06
Пропонуємо до обговорення:
Ініціатива несе небезпеку як основним учасникам ринку, так і громадянам, які не планують купувати/продавати нерухомість.
Дивися повний текст Світлана Якимова: Законопроект «Про ріелторську діяльність». Годівниця, прокладка, небезпека для споживача?
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