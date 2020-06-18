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Власник землі біля Подільського
моста поверне Києву 80...

Власник землі біля Подільського моста поверне Києву 80...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:36

Власник землі біля Подільського моста поверне Києву 80...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

Дивися повний текст Власник землі біля Подільського моста поверне Києву 80 мільйонів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 23:36

что за общество взыскивало деньги с киевлян? Бене фициаров гешефта и всех их потомков поставить на пожизненную дань столице.
svk_neo
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