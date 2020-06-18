Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.
Дивися повний текст Власник землі біля Подільського моста поверне Києву 80 мільйонів гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 лип, 2020 23:36
Власник землі біля Подільського моста поверне Києву 80...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власник землі біля Подільського моста поверне Києву 80 мільйонів гривень.
Додано: Пон 13 лип, 2020 23:36
что за общество взыскивало деньги с киевлян? Бене фициаров гешефта и всех их потомков поставить на пожизненную дань столице.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|