NASA готується почати будівництво свого новітнього космічного апарата під назвою "Психея".
Дивися повний текст Forbes: NASA готує політ до астероїда, вартістю 10 тис. квадрильйонів доларів.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 07:36
Forbes: NASA готує політ до астероїда, вартістю 10 тис....
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Дивися повний текст Forbes: NASA готує політ до астероїда, вартістю 10 тис. квадрильйонів доларів.
Додано: Вів 14 лип, 2020 07:36
Ох уж эти журналистские переводчики. 10 тысяч квадриллионов
это 10 в 19-й степени, что в 500 тысяч раз больше бюджета США.
Востаннє редагувалось avk в Вів 14 лип, 2020 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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