RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Forbes: NASA готує політ до
астероїда, вартістю 10 тис....

Forbes: NASA готує політ до астероїда, вартістю 10 тис....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 07:36

Forbes: NASA готує політ до астероїда, вартістю 10 тис....

Пропонуємо до обговорення:
NASA готується почати будівництво свого новітнього космічного апарата під назвою "Психея".

Дивися повний текст Forbes: NASA готує політ до астероїда, вартістю 10 тис. квадрильйонів доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89250
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 07:36

Ох уж эти журналистские переводчики. 10 тысяч квадриллионов

это 10 в 19-й степени, что в 500 тысяч раз больше бюджета США.
Востаннє редагувалось avk в Вів 14 лип, 2020 10:06, всього редагувалось 1 раз.
avk
 
Повідомлень: 800
З нами з: 20.03.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:29

Указана стоимость недр астероида
coffe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:20

@avk, мова не про вартість польоту, а про орієнтовну вартість астероїда (який вкритий дорогоцінними металами). Бюджет США чи будь якої іншої країни тут взагалі ні до чого.
v_golub
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 28.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ахметов, Пінчук і Порошенко: Forbes Україна вперше після...
R2 » Чет 28 тра, 2020 16:26
2 349
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 19:30
freeze
Єврокомісія готує "зелений" план порятунку автоіндустрії
R2 » П'ят 22 тра, 2020 10:13
3 206
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 10:31
_hunter
Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль 1, 2, 3
R2 » Чет 23 кві, 2020 16:06
23 1854
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 08:53
svetoch-10

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.