RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки пенсіонерів отримують
виплати понад 10 тисяч...

Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:39

Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше українські пенсіонери отримують виплати у 2000-3000 грн.

Дивися повний текст Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89245
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:39

"до 1400 грн имеют 70 487 человек, а это 70,6% от всего количества пенсионеров" - что за бред либо количество человек другое, либо проценты.
nik_neofit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:02

Исправьте 70.6 на 0.6
han2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:12

R2
до 1 400 грн мають 70 487 осіб, а це 70,6% від усієї кількості пенсіонерів

Зрада!!! Finance.ua не дружит с калькулятором!!111 :mrgreen:
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33226
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2247 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:18

Автор статі явно не дружить з головою: з 0,6% зробили 70,6%. І те, що загальна сума значно більша 100%, нікого не зацікавило.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 12.12.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: avk, laa1999 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на... 1, 2
R2 » П'ят 10 лип, 2020 12:14
19 1670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 08:19
Maxim-ka
Експерт розповіла, скільки можна заробити на сезонній...
R2 » Нед 12 лип, 2020 23:41
5 327
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 22:37
Forum
Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей...
R2 » Пон 13 лип, 2020 09:29
3 133
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 22:05
svetyljka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1673)
14.07.2020 10:00
Рынок ОВГЗ (1551)
14.07.2020 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.