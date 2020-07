Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч...

Додано: Вів 14 лип, 2020 09:12

R2

до 1 400 грн мають 70 487 осіб, а це 70,6% від усієї кількості пенсіонерів

Зрада!!! Finance.ua не дружит с калькулятором!!111 !!! Finance.ua не дружит с калькулятором!!111