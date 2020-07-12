Найчастіше українські пенсіонери отримують виплати у 2000-3000 грн.
Дивися повний текст Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:39
Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень (інфографіка).
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:39
"до 1400 грн имеют 70 487 человек, а это 70,6% от всего количества пенсионеров" - что за бред либо количество человек другое, либо проценты.
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:12
R2
Зрада!!! Finance.ua не дружит с калькулятором!!111
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:18
Автор статі явно не дружить з головою: з 0,6% зробили 70,6%. І те, що загальна сума значно більша 100%, нікого не зацікавило.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
|