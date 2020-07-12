Найчастіше українські пенсіонери отримують виплати у 2000-3000 грн.
Дивися повний текст Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень (інфографіка).
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Додано: Вів 14 лип, 2020 08:39
Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень (інфографіка).
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:39
"до 1400 грн имеют 70 487 человек, а это 70,6% от всего количества пенсионеров" - что за бред либо количество человек другое, либо проценты.
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:12
R2
Зрада!!! Finance.ua не дружит с калькулятором!!111
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:18
Автор статі явно не дружить з головою: з 0,6% зробили 70,6%. І те, що загальна сума значно більша 100%, нікого не зацікавило.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:31
Слава богу, главный ляп исправили. Но все-таки, "скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень?" 264 906 осіб, або 332 588 українців?
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:21
Да здравствует самая справедливая держава и судьи с пожизненным обеспечением в 51штуку!
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:28
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