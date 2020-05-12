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Мінцифри працює над легалізацією
криптовалют та блокчейну

Мінцифри працює над легалізацією криптовалют та блокчейну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:18

Мінцифри працює над легалізацією криптовалют та блокчейну

Пропонуємо до обговорення:
Мінцифри працює над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу, які необхідні для легалізації ринку віртуальних активів.

Дивися повний текст Мінцифри працює над легалізацією криптовалют та блокчейну.
R2
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