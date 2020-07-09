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Раді пропонують
"перезавантажити" Укроборонпром

Раді пропонують "перезавантажити" Укроборонпром
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:21

Раді пропонують "перезавантажити" Укроборонпром

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Дивися повний текст Раді пропонують \"перезавантажити\" Укроборонпром.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:21

Це що новий Квартєт ?
svyatoslav_hromyak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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