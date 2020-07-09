Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.
Дивися повний текст Раді пропонують \"перезавантажити\" Укроборонпром.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:21
Раді пропонують "перезавантажити" Укроборонпром
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Дивися повний текст Раді пропонують \"перезавантажити\" Укроборонпром.
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