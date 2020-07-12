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Рожкова: Не може бути, щоб була
висока інфляція і низькі...

Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:33

Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Дивися повний текст Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі ставки.
R2
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