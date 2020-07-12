Про це вона сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Дивися повний текст Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі ставки.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:33
Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі ставки.
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