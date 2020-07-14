Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі...

Додано: Вів 14 лип, 2020 13:12

я вот не понял, оная за грн. или за долл. сша? оная за реальную стоимость кредита/депозита или номинальную? Да и факт в том, что свободный рынок, не совсем свободный, есть нормативные акты, есть правовые нормы, др. дело , что их не выполняют, к примеру в Украине, т.е. нарушение закона. Свободный рынок, "для", а не "сам по себе"и не "супротив".

И я не понял "У нас задача: чтобы деньги были в банковском секторе или наоборот – вытолкнуть их из банков?”, – отметила Рожкова." не давать кредиты, под мин. проц., усугубить кризис, или шо? Другое дело, кому они их дают. Бесцельное барахтанье, а есть ли стратегический план у НБУ? похоже нет.