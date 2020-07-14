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Рожкова: Не може бути, щоб була
висока інфляція і низькі...

Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:33

Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Дивися повний текст Рожкова: Не може бути, щоб була висока інфляція і низькі ставки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:33

Катрусе -- тебе щось Смолій кличе
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:12

я вот не понял, оная за грн. или за долл. сша? оная за реальную стоимость кредита/депозита или номинальную? Да и факт в том, что свободный рынок, не совсем свободный, есть нормативные акты, есть правовые нормы, др. дело , что их не выполняют, к примеру в Украине, т.е. нарушение закона. Свободный рынок, "для", а не "сам по себе"и не "супротив".
И я не понял "У нас задача: чтобы деньги были в банковском секторе или наоборот – вытолкнуть их из банков?”, – отметила Рожкова." не давать кредиты, под мин. проц., усугубить кризис, или шо? Другое дело, кому они их дают. Бесцельное барахтанье, а есть ли стратегический план у НБУ? похоже нет.
antae2019
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:16

Какая безграмотность. При чем инфляция до ставок? Ставки высокие потому что риски в экономике высокие. Сделайте нормальные условия для бизнеса и деньги будут брать на бизнес, а не на спекуляции. В одном она права. Минфину денег не давать.
otg
 
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