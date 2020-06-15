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Розумна тканина здатна змінювати свій розмір під впливом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:56
Пропонуємо до обговорення:
Більшість існуючих м'яких роботів приводяться в дію за допомогою пневматичних пристроїв, що регулюють подачу повітря. Нова технологія дозволяє контролювати розмір робота завдяки нагріванню і охолодженню розумної тканини, здатної змінювати свою форму.
Дивися повний текст Розумна тканина здатна змінювати свій розмір під впливом температури
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Додано: Вів 14 лип, 2020 12:56
Никому не нужен кошелек из кожи пениса крокодила?
При небольшом поглаживании кошелек превращается в чемодан.
Хорошая вещь.
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