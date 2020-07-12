Якщо така тенденція збережеться і восени, цифри в платіжках можуть зменшитися.
Дивися повний текст Зменшити платіжки за опалення: українців чекає модернізація будинків.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:12
Зменшити платіжки за опалення: українців чекає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зменшити платіжки за опалення: українців чекає модернізація будинків.
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:13
Там в тех пятиэтажках в первую очередь надо менять трубы в квартирах и подвалах.
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:16
Очередное вранье от бездарной украинской власти которая 25 лет крала деньги из коммунальных платежей на ремонт домов, а теперь проснулась увидев грядущую катастрофу в ЖКХ и хочет опять залезть в карман "собственнику" жилья хотя даже земля под его и выше и ниже стоящими квартирами ему не принадлежит. В Киеве появилась графа за обслуживание общедомового счетчика тепла с непонятно откуда взявшимся тарифом.
Боксера в топку с его подельниками
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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