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Зменшити платіжки за
опалення: українців чекає...

Зменшити платіжки за опалення: українців чекає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:12

Зменшити платіжки за опалення: українців чекає...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо така тенденція збережеться і восени, цифри в платіжках можуть зменшитися.

Дивися повний текст Зменшити платіжки за опалення: українців чекає модернізація будинків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:13

Там в тех пятиэтажках в первую очередь надо менять трубы в квартирах и подвалах.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:16

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Якщо така тенденція збережеться і восени, цифри в платіжках можуть зменшитися.

Дивися повний текст Зменшити платіжки за опалення: українців чекає модернізація будинків.


Очередное вранье от бездарной украинской власти которая 25 лет крала деньги из коммунальных платежей на ремонт домов, а теперь проснулась увидев грядущую катастрофу в ЖКХ и хочет опять залезть в карман "собственнику" жилья хотя даже земля под его и выше и ниже стоящими квартирами ему не принадлежит. В Киеве появилась графа за обслуживание общедомового счетчика тепла с непонятно откуда взявшимся тарифом.
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shapo
 
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